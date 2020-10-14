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الزمالك يحذر مسئولى الرجاء المغربي من ذلك الأمر

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امير مرتضى
 
الأربعاء، 14-10-2020 02:30 م محمد عبد الحارس

حذر نادي الزمالك، مسئولى الرجاء المغربي من الدفع بحميد أحداد لاعب الأبيض المعار للرجاء في المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في تصريحات صحفية، انه يجب على نادي الرجاء احترام عقد إعارة اللاعب بين الناديين، والذى يتضمن منع مشاركة اللاعب في أى مباراة أمام الزمالك.
وكانت بعثة الزمالك وصلت المغرب مساء أمس، وقام أفراد البعثة بإجراء مسحة كورونا تحت إشراف طبيب الفريق وفق برتوكول المتفق عليه من قبل الكاف قبل انطلاق المباراة.  

 

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