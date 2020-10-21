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تصريح مثير من مرتضى منصور بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي

مرتضي منصور
مرتضى منصور
 
الأربعاء، 21-10-2020 12:02 ص المصريون ـ متابعات
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موافقته على تأجيل لقاء فريقه والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا.
وتابع مرتضى في تصريحات تلفزيونية قائلا: "أوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء لحين شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا".
وأضاف "نحن شعب واحد وأنا رجل قومي عربي، أوافق على التأجيل بمبادرة مني دون العودة لأي قرار من الاتحاد الإفريقي".
ومن المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه الرجاء السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد.
 

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