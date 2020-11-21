لاعب الأهلي يثير أزمة في الاتحاد السكندري بسبب شراهته للطعام: يأكل كل شيء

السبت، 21-11-2020
08:39 ص
أحمد عادل شعبان
كشف مجدي علام - المدرب العام السابق لنادي الاتحاد السكندري - عن مشكلة غريبة يتسبب فيها عمار حمدي
لاعب الأهلي المعار للفريق.
وقال علام في تصريحات تلفزيونية: عمار حمدي
لاعب غريب، يأكل الأخضر واليابس، لديه قناعات راسخة أنه لن يؤدي جيدا لو لم يأكل كثيرا.
وأضاف: كنا نغمض أعيننا ونتجاهل هذا الأمر حتى لا تحدث مشكلة .
وأردف: قبل أول مباراة له مع الاتحاد أكل عمار كثيرا فقلت له انت هاتموت في الملعب لكنه دخل وسجل هدفين بحسب " في الجول ".
واستدرك: كنا نخفي الأمر عن حلمي طولان المدير الفني للفريق خصوصا أن الأمر كان يفيد اللاعب ويفيدنا في النهاية حين يتألق ، حالته النفسية تعتمد على ذلك ، ليس لديه مقاييس ويأكل كل شيء.