السبت 21 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

واشنطن تفرج عن الجاسوس الإسرائيلي لهذه الأسباب

قبل اجتماع قطر.. " كابل " تتعرض للقصف بالصواريخ

" الجبير " عن مقتل "خاشقجي ": لنا قوانيننا ولكم قوانينكم

التعليم العالي : عودة النشاط الطلابي الرياضي بهذه الإجراءات

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ لسعر الذهب اليوم

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية الأسبوع

الزموا منازلكم.. «الأرصاد» تحذر سكان هذه المناطق

خدوا بالكم.. دراسة تكشف خطر الشرب في الأكواب البلاستيكية

الحكومة تعلن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية

ADS
 

لاعب الأهلي يثير أزمة في الاتحاد السكندري بسبب شراهته للطعام: يأكل كل شيء

فريق الأهلي
لاعب الأهلي يثير أزمة في الاتحاد السكندري بسبب شراهته للطعام: يأكل كل شيء
 
السبت، 21-11-2020 08:39 ص أحمد عادل شعبان
كشف مجدي علام - المدرب العام السابق لنادي الاتحاد السكندري - عن مشكلة غريبة يتسبب فيها عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للفريق.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية: عمار حمدي لاعب غريب، يأكل الأخضر واليابس، لديه قناعات راسخة أنه لن يؤدي جيدا لو لم يأكل كثيرا.

وأضاف: كنا نغمض أعيننا ونتجاهل هذا الأمر حتى لا تحدث مشكلة .

وأردف: قبل أول مباراة له مع الاتحاد أكل عمار كثيرا فقلت له انت هاتموت في الملعب لكنه دخل وسجل هدفين بحسب " في الجول ".

واستدرك: كنا نخفي الأمر عن حلمي طولان المدير الفني للفريق خصوصا أن الأمر كان يفيد اللاعب ويفيدنا في النهاية حين يتألق ، حالته النفسية تعتمد على ذلك ، ليس لديه مقاييس ويأكل كل شيء.
 

إقرأ ايضا

وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين يصدم الجميع باختياره: هذا هو أفضل لاعب في مصر الموسم الحالي

الكاف

"كاف" ينظم كأس السوبر الأفريقي بمصر بدلا من قطر

الأهلي-شعار

فيروس كورونا يهاجم لاعب جديد بالأهلي

أخبار متعلقة

ارشيف

أليو بادجي ينتقل لصفوف الإتحاد

جمعة

وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق

131914

تدريبات خاصة لنجم الأهلي قبل نهائي إفريقيا

received_3572678116103970

أحمد حسن: "بادجي" يفاجىء الأهلى بذلك القرار

عصام الحضري

عصام الحضري يحرج حسام عاشور بعد حديثه المستفز عن الأهلي

download (1)

ضربة قوية لـ"مرتضى" بسبب "الخطيب"