تدريبات خاصة لنجم الأهلي قبل نهائي إفريقيا

تدريبات خاصة لنجم الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خضع أيمن أشرف نجم النادي الأهلي لتدريبات منفردة قبل لقاء نهائي أبطال إفريقيا.



وجاء هذا على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق لمدة يومين، عقب الفوز على الوداد المغربي 3 / 1 على إستاد القاهرة، مساء يوم الجمعة الماضي، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل إلى نهائي البطولة.





وقام أيمن أشرف بتنفيذ بعض الفقرات التدريبية تحت إشراف الجهاز الطبي.



ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء السبت المقبل على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.













