«كورونا» يصل مرتضى منصور ونجله يعلن إصابته

الإثنين، 11-01-2021
06:25 م
محمد فضل
وصل فيروس كورونا
المستجد، منزل مرتضى منصور
رئيس نادي
الزمالك
السابق، حيث أعلن أمير مرتضى منصور
إصابته بالفيروس، وخضوعه للعزل
المنزلي.
وأجري أمير مرتضى منصور
، المشرف العام السابق على فريق الكرة
بنادي الزمالك
، بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وأثبتت
إصابته بكورونا
، وقام بإجراء مسحة طبية جديدة ليتأكد من الإصابة بالفيروس حيث يخضع
الآن للعزل المنزلي.
من ناحية أخرى، غادرت مساء اليوم، بعثة فريق الزمالك
القاهرة
متوجهة إلى الإسكندرية، استعدادًا لإقامة معسكر مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز،
حيث يلتقي الفريق مع المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا، الثلاثاء، باستاد
برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.