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إصابة مدير نادي الزمالك الجديد بفيروس كورونا

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الزمالك
 
الإثنين، 28-12-2020 05:05 م المصريون

أصيب احمد زكريا المدير التنفيذي لنادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد.
وكان أحمد زكريا ظهرت عليه الأعراض، فامتنع عن الحضور لمقر النادي وقام بعمل مسحة طبية أثبتت إيجابية عينته.
ويخضع زكريا خلال الفترة الحالية للعزل، مع التزامه بتلقي البروتوكول العلاجي.
وقالت مصادر، إن المدير التنفيذي تعامل مع عدد كبير من مديري الإدارات قبل أن يتأكد من إصابته.
وأضاف المصدر أن جميع من تعامل معهم سوف يخضعون لعمل مسحة خلال الساعات القليلة المقبلة.
يذكر أن زكريا تم تعيينه بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد قدوم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بعد تجميد مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، وتحويل مجلس الإدارة للنيابة بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش.

 

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