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نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

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محمد عبدالسلام
 
السبت، 19-12-2020 03:10 م

أعلن محمد عبد السلام، مدافع النادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب محمد عبد السلام عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "فيروس كورونا إيجابي".
وكان محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد كشف موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والأخبار المتداولة بشأن اقتراب رحيله إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال محمد عبد السلام: تواجدي في صفوف الزمالك شرف كبير لي، ولم أتحدث عن الرحيل مع أي مسئول وأتابع الأخبار المتداولة عبر الصحف مثل الجميع.

وأضاف لاعب الزمالك: أنا حريص منذ بداية فترة تواجدي داخل صفوف الزمالك، على عدم افتعال أي أزمة، وألتزم بمواعيد التدريبات الجماعية وتعليمات الجهاز الفني، ثم أغادر مقر القلعة البيضاء في هدوء.

وتابع محمد عبدالسلام: "يوجد لدى أزمة وهي أنني لا أحب الظهور إعلاميًا، ونادرًا ما أدلى بتصريحات صحفية، ولم أتفاوض مع أي ناد رغم تلقي أكثر من عرض محلي".

وأكمل حديثه: "احترم تعاقدي مع نادي الزمالك وراض بأي قرار يصدر سواء باستمراري في صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات".
 

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