نجم الزمالك يعلن إصابته بكورونا

السبت، 19-12-2020
03:10 م
أعلن محمد عبد السلام، مدافع النادي الزمالك
، إصابته بفيروس
كورونا
المستجد.
وكتب محمد عبد السلام عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي
إنستجرام: "فيروس كورونا
إيجابي".
وكان محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
، قد كشف موقفه من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والأخبار المتداولة بشأن
اقتراب رحيله إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال محمد عبد السلام: تواجدي في صفوف الزمالك
شرف كبير لي،
ولم أتحدث عن الرحيل مع أي مسئول وأتابع الأخبار المتداولة عبر الصحف مثل الجميع.
وأضاف لاعب الزمالك
: أنا حريص منذ بداية فترة تواجدي داخل
صفوف الزمالك
، على عدم افتعال أي أزمة، وألتزم بمواعيد التدريبات الجماعية وتعليمات
الجهاز الفني، ثم أغادر مقر القلعة البيضاء في هدوء.
وتابع محمد عبدالسلام
: "يوجد لدى أزمة وهي أنني لا أحب
الظهور إعلاميًا، ونادرًا ما أدلى بتصريحات صحفية، ولم أتفاوض مع أي ناد رغم تلقي أكثر
من عرض محلي".
وأكمل حديثه: "احترم تعاقدي مع نادي الزمالك
وراض بأي
قرار يصدر سواء باستمراري في صفوف الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات".