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شوبير يفجر مفاجأة عن مصدر عدوى موسيماني

موسيماني
موسيماني
 
الخميس، 17-12-2020 11:55 ص

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة عن مصدر عدوى إصابة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بفيروس كورونا.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "موسيماني أصيب بكورونا ونقلت له العدوى زوجته التي أصيبت بالفيروس قبل إصابته بأيام".
وأضاف: "مسؤولو اللجنة الطبية بالأهلي قرروا نقل موسيماني للمستشفى لأنه يجلس وحيدا في القاهرة وليبقى تحت المراقبة والعناية الفائقة".
وتابع: "حالته جيدة ويحتاج لأسبوع على الأقل للتعافى من الفيروس، وبالتالي أصبح من المؤكد غيابه عن السفر مع الأهلي للنيجر وسيقود الفريق الأحمر الجهاز المعاون في هذه المباراة".
من جهة أخرى أكد محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، على أنه تم احتجاز الجنوب إفريقي في أحد المستشفيات، من أجل الابتعاد عن المخالطة، لأنه مقيم في فندق.
وقال شوقي خلال تصريحات صحفية: "زوجة موسيماني أصيبت بالفيروس قبله بأيام، ولا أستطيع القول إنها السبب في نقل الفيروس، ولكن المدرب يعاني من أعراض خفيفة، ومن الصعب لحاقه بمواجهة سونيداب المقبلة".
 

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