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إصابة مدافع الزمالك بـ«كورونا»

عبد السلام
عبد السلام
 
السبت، 19-12-2020 12:58 م أمير سعد
أعلن محمد عبد السلام مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لعدد من التحاليل وإجراء مسحة طبية.

وكتب «عبد السلام» عبر صفحته على الرسمية على استوري انستجرام " إيجابي كورونا " ليتأكد بذلك إصابة اللاعب بالكورونا ويلحق بقطار اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا في الزمالك .

وكان اكثر من لاعب قد تعرض للإصابة بكورونا في مقدمتهم الونش واوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وشفي جميع اللاعبين من الإصابة .

وتعادل الزمالك ايجابيا بهدف لكل فريق في مباراته أمام بيراميدز ويستعد لمواجهة فريق جازيل التشادي يوم الاربعاء المقبل .
 

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