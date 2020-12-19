إصابة مدافع الزمالك بـ«كورونا»

السبت، 19-12-2020
12:58 م
أمير سعد
أعلن محمد عبد السلام
مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
إصابته بفيروس كورونا
بعد خضوعه لعدد من التحاليل وإجراء
مسحة طبية.
وكتب «عبد السلام
» عبر صفحته على الرسمية على استوري انستجرام " إيجابي كورونا
" ليتأكد بذلك إصابة اللاعب بالكورونا
ويلحق
بقطار اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا
في الزمالك
.
وكان اكثر من لاعب قد تعرض للإصابة
بكورونا
في مقدمتهم الونش واوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وشفي جميع اللاعبين
من الإصابة .
وتعادل الزمالك
ايجابيا بهدف لكل فريق
في مباراته أمام بيراميدز ويستعد لمواجهة فريق جازيل التشادي يوم الاربعاء المقبل
.