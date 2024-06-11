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أول ظهور لـ أفشة رفقة ابنه

أفشة
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الثلاثاء، 11-06-2024 10:54 ص

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الأستوري.

وظهر أفشة في الصور برفقة ابنه وكاس أبطال أفريقيا.

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن تدخل حسين الشحات لحل أزمة كهربا مع أفشة بسبب تصريحات الأخير.

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: "حسين الشحات يتدخل لحل أزمة كهربا مع أفشة.. والأهلي يغرم الأخير ما يقرب من ربع مليون جنيه".

جدير بالذكر أن تصريحات محمد مجدي أفشة، أثارت جدلًا واسعًا، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الكرة، بعد تصريحاته المثيرة التي أطلقها خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامجه “الكورة مع فايق”.

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