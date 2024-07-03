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كهربا يثير الجدل بظهور غير متوقع بعد أزمته مع كولر

"هو اللي جابه على الدكة".. تصريح مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على أزمة كهربا وكولر

سيد
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الأربعاء، 03-07-2024 11:07 ص

 

علق سيد عبد الحفيظ علي أزمه نجم الأهلي محمود كهربا مع مارسيل كولر عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال سيد عبد الحفيظ: ماينفعش لاعب يكون له خلاف مع المدرب حتى لو كان هو مين.. وكولر هو اللي جاب كهربا من على الدكة.

دخل محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، في أزمة جديدة مع المدير الفني للقلعة الحمراء مارسيل كولر، ما أدى لتجميده واستبعاده من الحسابات الفنية قبل مواجهة طلائع الجيش أمس الإثنين في الدوري الممتاز.

لا توجد عقوبة على كهربا

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": “خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي: لم يتم توقيع أي عقوبات مالية علي كهربا ومشاركته أمام الداخلية قرار مارسيل كولر”.

وتابع: "مصدر : كهربا يعتذر لـ “هارلد جامبيرلي” المدرب المساعد لإنهاء أزمته مع كولر عقب لقاء فاركو".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية بعد غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

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