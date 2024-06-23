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شاهد ماذا فعل لاعبي الأهلي تكريماً لروح "نورهان ونرجس"

نورهان وسنرجس
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الأحد، 23-06-2024 01:10 م


حرص النادي الأهلي على تكريم روح مشجعتيه نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية بعد حادث مروري عقب حضورهما مباراة له الثلاثاء الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووقف لاعبو فريق الأهلي وضيفه الداخلية (2-1)، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، دقيقة صمت حدادا على روح المشجعتين.

كما ارتدى لاعبو نادي الأهلي شارات سوداء، في حين رفع المشجعون لافتات تحمل اسمي الراحلتين نورهان ناصر ونرجس صلاح.

وكان اللاعب محمد مجدي قفشه قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 19، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف، قام بعض لاعبي فريق "المارد الأحمر" بوضع الشارات السوداء، التي يرتدونها، على رؤوسهم، تكريما لروح مشجعتين الراحلتين.

 


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