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بطاقم تحكيم إسباني.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

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الإثنين، 24-06-2024 01:13 م

 

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية لـ مباراة القمة ضد الزمالك الاثنين قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق، استعدادا لخوض الديربي بطاقم تحكيم إسباني، ويضع مارسيل كولر الرتوش الأخيرة على خطة الفريق الأحمر قبل خوض لقاء الغد، ويعكف على تحفيظ عبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها وأهمها استغلال الثغرات في صفوف الزمالك والوصول إلى مرماه بسهولة.

 

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

 

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الزمالك فى الدوري المصري

 

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

 

ترتيب الاهلى والزمالك في الدوري

 

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 18.

 

فيما يحتل الزمالك المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19.

 

نتيجة آخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري

 

فاز الأهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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