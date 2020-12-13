كهربا وطاهر وشريف في الهجوم.. مفاجأة في تشكيل الأهلي

الأحد، 13-12-2020
06:45 م
الطيب حسين
أجرى بيتسو موسيماني
، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه اليوم أمام مصر المقاصة في أولى جولات الدوري الممتاز.
ويقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم الاحد على ملعب ستاد "الأهلي – وي – السلام" في مدينة السلام.
وشهد تشكيل الأهلي عدة تغييران كان أبرزها تواجد 3 لاعبين جدد في الهجوم.
وتواجد بدر بانون في الخط الدفاعي للمرة الثانية،
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"
خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا
" - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.