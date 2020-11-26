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أغرب ما فعله كهربا لكي يتعافى من كورونا قبل الأوان ويشارك في مباراة القمة

كهربا
أغرب ما فعله كهربا لكي يتعافى من كورونا قبل الأوان ويشارك في مباراة القمة
 
الخميس، 26-11-2020 07:59 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي أحمد سعيد عن أغرب ما فعله محمود عبد المنعم "كهربا" - لاعب الأهلي - للحاق بمباراة القمة بعد إصابته بـ كورونا.

وقال سعيد في تغريدة عبر تويتر: شهادة لله كهربا عمل كل حاجة عشان يلحق الماتش كان بيكلم مية دكتور

وأضاف: اكتر من ست اشاعات علي حسابه الشخصي غير تحاليل النادي .. جاب عجل ودبحه ووزعه.

واستدرك: اخر رسايل بنا من تلت ساعات قلتله ربنا مش هيضيع تعبك وهتلعب قال لي يارب يااحمد انا هموت والعب ان شاءالله تشارك وتبقي سبب في الفوز وتشيل الكأس.
 

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