أغرب ما فعله كهربا لكي يتعافى من كورونا قبل الأوان ويشارك في مباراة القمة

الخميس، 26-11-2020
07:59 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي الرياضي أحمد سعيد عن أغرب ما فعله محمود عبد المنعم "كهربا
" - لاعب الأهلي - للحاق بمباراة القمة بعد إصابته بـ كورونا
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وقال سعيد في تغريدة عبر تويتر: شهادة لله
كهربا
عمل كل حاجة عشان يلحق الماتش كان بيكلم مية دكتور
وأضاف: اكتر من ست اشاعات علي حسابه الشخصي غير تحاليل النادي .. جاب عجل ودبحه ووزعه.
واستدرك: اخر رسايل بنا من تلت ساعات قلتله ربنا مش هيضيع تعبك وهتلعب قال لي يارب يااحمد انا هموت والعب
ان شاءالله تشارك وتبقي سبب في الفوز وتشيل الكأس.