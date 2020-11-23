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الأهلي في ورطة.. غياب جديد لـ 3 من أبرز نجومه أمام الزمالك

بيتسو-موسيماني-scaled
موسيماني
 
الإثنين، 23-11-2020 12:35 م المصريون

تتأزم الأمور يوم بعد يوم داخل النادي الأهلي قبل أيام قليلة من خوض نهائي أبطال إفريقيا أمام الزمالك، بعد إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا أو إصابات ملعب.
وفي هذا السياق فقد يغيب 3 من أبرز نجومه عن النهائي، بعد تراجع فرص مشاركة وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة، لاعبو الفريق بسبب معاناتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم: "موسيمانى حزين لإصابة وليد سليمان وكهربا كونهما أحد العمدة التى يتم الاعتماد عليها فى تشكيل الأهلى ، مؤكدا أن فرص اللاعبين فى اللحاق بمباراة الزمالك صعبة للغاية نتيجة ضيق الوقت واستمرار إصابتهم بالفيروس اللعين".
ودخل اللاعبون الثلاثة وليد سليمان وكهربا وصالح جمعة فى عزل منزلى لحين التعافي من كورونا والعودة من جديد للمشاركة مع الفريق ، ومن المقرر أن يخضع الثلاثي إلى فحص طبى جديد خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفهم بشكل رسمي من المشاركة أمام الزمالك.
من جهة أخرى ، أصبح بإمكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية.



ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم.
 

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