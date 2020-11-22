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قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الزمالك

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قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الزمالك

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موسيماني
 
الأحد، 22-11-2020 01:58 م أمير سعد

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، ضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية وهم؛ «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.
وأجرى الرباعي مسحة طبية مع الفريق أمس جاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون في تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائي الإفريقي.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق .

 

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