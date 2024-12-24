الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
توقيت مصر 16:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تخطيه 51 جنيهاً.. مصرفيون يتوقعون أن يصل الدولار لهذا السعر

مفاجأة.. سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

الإعلام العبري يحذر من سلاح خطير في طريقه للجيش المصري

كهربا كتب نهايته في الأهلي.. فيديو مشاجرة للاعب داخل ملهى ليلي يثير ضجة

شاهد.. تحطيم مدرسة الفنان راغب علامة بعد تصريحاته عن حسن نصرالله

قفزة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

عروس التجمع الخامس تطلب الخلع وتروي تفاصيل غريبة: بارد

اعتذار جماعي.. مشاورات بين لاعبي الأهلي لمصالحة الجمهور

كهربا إلى ناد خليجي.. تفاصيل

شاهد لحظة تسليم قائد حرس بشار الأسد سلاحه لللإدارة الجديدة.. ماذا قال؟

كهربا كتب نهايته في الأهلي.. فيديو مشاجرة للاعب داخل ملهى ليلي يثير ضجة

6eabd83e6f
ا
الثلاثاء، 24-12-2024 01:36 م

 

 

وثق مقطع فيديو مشاجرة بين لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وأحد الأشخاص داخل ملهى ليلي.

وأظهر الفيديو، كهربا وهو يشتبك مع أحد الأشخاص فيما حاول بعض الحضور تهدئة الموقف وإبعاد الطرفين عن بعضهما.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي المصري، خالد الغندور: "النادي الأهلي قرر استدعاء محمود عبدالمنعم كهربا، للتحقيق معه في الفيديو المنتشر له، والتأكد إذا كان الفيديو قديم أو جديد".

وقررت إدارة النادي الأهلي، فتح تحقيق عاجل مع محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تداول مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب وهو في أحد الملاهي الليلة، بعد منتصف الليل، ودخل في شجار كبير مع بعض رواد الملهى.

 

وأكد مصدر داخل الأهلي، خلال تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أن محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، فتح تحقيقًا عاجلًا مع محمود كهربا، لمعرفة مدى صحة الواقعة وتوقيت حدوثها.

وقال المصدر إن النادي الأهلي، قرر استدعاء كهربا من للتحقيق معه حول الفيديو المنتشر بدخوله في مشاجرة مع بعض رواد الملهى الليلي.

 

عقوبة قاسية تنتظر كهربا

وأضاف المصدر أن الأهلي يسعى للتأكد من توقيت الفيديو المنتشر بـ"خناقة كهربا" في ملهى ليلي، وهل هو قديم أم حديث؟

 

وأشار المصدر إلى أن كهربا سيتعرض لعقوبة قاسية حال تأكيد الواقعة.

إقرأ ايضا

ل

اعتذار جماعي.. مشاورات بين لاعبي الأهلي لمصالحة الجمهور

6768084842360432f06ce739

المدرب مع اللاعبات.. فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

327731_0

فعل فاضح مع الحَكمة.. تفاصيل طرد شادي محمد من مباراة نساء الأهلي وبالم هيلز

أخبار متعلقة

2515152_0

يفضل الرحيل في يناير.. محمد فاروق يفجر مفاجأة عن موقف كهربا مع الأهلي

images - 2023-04-17T022428.402

لن نصمت.. الأهلي يتحرك ضد مرتضى منصور بعد إهانة إمام عاشور وكهربا

ف

كولر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في رحيل 3 لاعبين

Capture

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. أحمد حسن يكشف مفاجأة

unnamed

تعليق مفاجئ من مرتضى منصور على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادِ في إفريقيا

gettyimages-2189961187-612x6122024_12_14_22_29

نجم ريال مدريد السابق يستعد للانتقال للأهلي