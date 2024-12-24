كهربا كتب نهايته في الأهلي.. فيديو مشاجرة للاعب داخل ملهى ليلي يثير ضجة

وثق مقطع فيديو مشاجرة بين لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، وأحد الأشخاص داخل ملهى ليلي.

وأظهر الفيديو، كهربا وهو يشتبك مع أحد الأشخاص فيما حاول بعض الحضور تهدئة الموقف وإبعاد الطرفين عن بعضهما.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي المصري، خالد الغندور: "النادي الأهلي قرر استدعاء محمود عبدالمنعم كهربا، للتحقيق معه في الفيديو المنتشر له، والتأكد إذا كان الفيديو قديم أو جديد".

وقررت إدارة النادي الأهلي، فتح تحقيق عاجل مع محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تداول مقطع فيديو، يظهر فيه اللاعب وهو في أحد الملاهي الليلة، بعد منتصف الليل، ودخل في شجار كبير مع بعض رواد الملهى.

وأكد مصدر داخل الأهلي، خلال تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أن محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، فتح تحقيقًا عاجلًا مع محمود كهربا، لمعرفة مدى صحة الواقعة وتوقيت حدوثها.

وقال المصدر إن النادي الأهلي، قرر استدعاء كهربا من للتحقيق معه حول الفيديو المنتشر بدخوله في مشاجرة مع بعض رواد الملهى الليلي.

عقوبة قاسية تنتظر كهربا

وأضاف المصدر أن الأهلي يسعى للتأكد من توقيت الفيديو المنتشر بـ"خناقة كهربا" في ملهى ليلي، وهل هو قديم أم حديث؟