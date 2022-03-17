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كلوب يكشف سر قراره بجلوس صلاح على دكة البدلاء

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كلوب يكشف سر قراره بجلوس صلاح على دكة البدلاء

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Native
Teads
الخميس، 17-03-2022 12:12 م
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غياب محمد صلاح نجم الفريق عن التشكيل الأساسي للفريق أمام أرسنال .
وأكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الانجليزيه أن كل شىء علي ما يرام ولكن محمد صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوي في مران وحيد قبل المباراة .
وأضاف أن هناك تغييرات أجراها خلال المباراة وأشرك محمد صلاح مشددا أنه فضل بقائه على دكة البدلاء قليلا .
وتابع أنه يفضل الاعتماد على اللاعبين الجاهزين خلال المباريات لذلك فضل الإبقاء علي محمد صلاح حتي لا يتعرض للإصابة مره اخري مشددا أن الأمور كلها علي خير ما يرام .
اقتنص ليفربول فوزا غاليا أمام آرسنال بهدفين دون رد فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع ال٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة ٥٤ بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء نجح جوتا في تحويلها إلى داخل شباك أرسنال ليتقدم لليفربول.
وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة ٦٢ من إنطلاقة من روبرتسون داخل منطقة الجزاء يرسلها عرضية أرضية يقابلها فيرمينيو بتسديدة على يسار حارس أرسنال إلى داخل الشباك.
 

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