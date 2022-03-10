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ليفربول يحسم تجديد عقد صلاح مقابل هذا المبلغ.. هل وافق؟

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الخميس، 10-03-2022 11:25 ص

بعد أشهر من الجدل حول مسقبل محمد صلاح مع ليفربول، أخيرا نجح مجلس إدارة النادي في حسم ملف التجديد لـ محمد صلاح.
وذكرت تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية، أن ليفربول توصل لاتفاق مع محمد صلاح لتجديد عقده مع الفريق، مقابل راتب أسبوعي يقدر بـ 450 ألف جنيه إسترليني “أي سيحصل الفرعون على 447 مليون جنيه مصري سنويا من الريدز".
ورغم تأكيد بعض وسائل الإعلام الإنجليزي على توصل إدارة ليفربول لاتفاق محمد صلاح، إلا أنه لم يصدر نادي ليفربول أي قرارا أو تصريحا رسميا حتى الآن بشأن هذا الملف، سواء بالتأكيد أو النفي.
وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل ( 2020 - 2023)، ويحصل على راتبا أسبوعيا يقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني.
محمد صلاح سبق وأن أكد أنه يرغب في الاستمرار مع ليفربول، حيث قال في تصريحات لمجلة في شهر يناير الماضي: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن الأمر ليس بيدي، إنها في أيدي الإدارة، هم يعرفون ما أريد ولا أطلب مطالب مجنونة، الأمر يتعلق بما هو أكثر من المال، وإنما التقدير، الأمر هو عندما تطلب شيئًا ما ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطائك هذا الشيء، لأنهم يقدرون ما فعلته للنادي، لقد كنت هنا لخمس سنوات، أعرف ليفربول جيدًا، أحب الجماهير، الجماهير تحبني، لكن الأمر في أيدي الإدارة".
 

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