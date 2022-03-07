الإثنين 07 مارس 2022
توقيت مصر 17:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاميرا مراقبة توثق مفاجأة بشأن العثور على جثة مقطعة نصفين

السعودية تحدد دية القتيل بحد أقصى 1.3 مليون دولار

مصر ترد على تقرير أمريكي خطير

6 لاعبين يفاجئون الجميع ويقررون الرحيل وعدم التجديد للزمالك

أبوجبل يصدم مرتضى منصور: وقّعت لنادي النصر وأنتم السبب

ليس كويتيًا.. التوصل إلى هوية الجثة المشطورة نصفين في الهرم

9 غُرز خياطة.. شاهد لحظة إصابة ليلى علوي أثناء التصوير بجرح كبير

استشارية سعودية تروي قصة ممارسة فتاة صغيرة الشذوذ مع خادمتها

دون ملابس علوية.. صورة محمد صلاح التي حازت على مليون إعجاب في دقائق

برلنتي عامر تستفز الجمهور بإعلان سبب طلاقها الصادم من سعد الصغير

ADS
 

دون ملابس علوية.. صورة محمد صلاح التي حازت على مليون إعجاب في دقائق

203288
صلاح
Native
Teads
الإثنين، 07-03-2022 11:38 ص
يواصل النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إبهار متابعيه بتكوينه العضلي، واستعراض عضلات جسده اللافتة.
ونشر صلاح صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، للجزء العلوي من جسده، يكشف فيها عن عضلات الصدر والبطن.
وتفاعل متابعو هداف الدوري الإنجليزي مع الصورة بتعليقات متنوعة بين الإعجاب والخوف من الحسد، وكذلك التعليقات الكوميدية.
ومن بين التعليقات الكوميدية، كتب المدافع الكرواتي، ديان لوفرين، مدافع ليفربول السابق لصديقه: "صورة بعد 20 ثانية من انتهاء الجلسة الخاصة للجزء العلوي، ليست سيئة".
وسرعان ما جذبت الصورة التي نشرها صلاح، عبر حسابه ما يقارب المليون إعجاب خلال دقائق قليلة من نشرها، حيث احتفى عدد كبير جدا من متابعيه بالمواظبة التي يحرص عليها يوميا في التدريبات والتي ساعدته بشكل كبير في تلك الفورمة، ليربط الكثيرون من متابعيه تلك الصورة بتصريحاته الأخيرة حول الصيام الذي يخوضه بعد أكله لقطعة من الفطير المصري.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، بفارق 7 أهداف عن الوصيف السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي دييغو جوتا لاعبا ليفربول.
شاهد بالضغط هنا:

 

إقرأ ايضا

202202190847504750

6 لاعبين يفاجئون الجميع ويقررون الرحيل وعدم التجديد للزمالك

124-024446-abo-gabal-zamalek-al-nasr-mortda-mansuor_700x400

أبوجبل يصدم مرتضى منصور: وقّعت لنادي النصر وأنتم السبب

19_2021-637667624981088595-108

الأهلي يحسم عقد موسيماني مقابل هذا المبلغ الضخم شهريًا

أخبار متعلقة

374178_0

محمد صلاح يروي موقفًا مؤثرًا: لم يكن أمامي إلا النوم أمام المقابر

1686877_0

تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد «صلاح» و «كلوب» يتدخل

2022_2_24_6_19_45_849-360x180

كلوب: لا يمكن لفريق الدفاع 90 دقيقة أمام «صلاح»

433896-958142241

3 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز إنجليزي في دوري أبطال أوروبا

1058780393_0_0_2301_1295_1920x0_80_0_0_decb4f31dc10f3df3bd895795f1f3709

محمد صلاح : أنا سعيد وأشعر بالفخر

image

بعد العودة من بطولة إفريقيا.. ليفربول يحسم التجديد لـ ماني ويصدم صلاح