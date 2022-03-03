تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد «صلاح» و «كلوب» يتدخل

الخميس، 03-03-2022
11:20 ص
أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن المدير الفني لنادي "ليفربول
"
الإنجليزي، يورغن كلوب
، يؤمن بضرورة تجديد عقد النجم محمد صلاح
.
وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن كلوب
يحاول مع إدارة ناديه الإنجليزي
العمل على تجديد عقد محمد صلاح
للبقاء في أنفيلد، بأي شكل وأي طريقة ممكنة.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أنه يفترض انتهاء عقد محمد صلاح
، نجم
الفريق، صيف العام المقبل 2023، وأن النادي يفترض، أيضا، أن يقوم بمحاولة التجديد،
على الفور، من أجل العمل على إبقاء جناح الفريق في ناديه الإنجليزي.
يشار إلى أن محمد صلاح
يشهد حالة فنية وبدنية رائعة مع ليفربول
هذا الموسم،
حيث سجل 27 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الكروية التي شارك
فيها، حتى الآن، كما أنه يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، حتى الساعة، برصيد 19
هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، دييغو غوتا، وهو زميله في ليفربول
، الذي
يأتي ثانيا برصيد 12 هدفا.