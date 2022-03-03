الخميس 03 مارس 2022
توقيت مصر 19:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدول العربية التي أيّدت والتي رفضت إدانة حرب روسيا على أوكرانيا في الأمم المتحدة

دبي.. ذهب لقضاء «ليلة حمراء» مع 4 نساء فكانت النهاية الصادمة

مقيم عربي يتحرش بموظفة سعودية.. والمحكمة تصدر عقوبة تعزيرية

مبروك عطية يفحم زوجة تُفضل القطط على زوجها

الكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان ومدة ساعات الصوم

يودع زوجته المتوفاة بمسك يدها في المشرحة فكانت المفاجأة

من هي أول مصرية محجبة تنافس على ملكة جمال الكون؟

الزمالك يتفاوض مع وكيلة «موسيماني» والأخير يعلق

تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد «صلاح» و «كلوب» يتدخل

شاهد.. امرأة تتحدى سمكة تونة «شريرة» تزن 800 رطل

ADS
 

تطورات جديدة في أزمة تجديد عقد «صلاح» و «كلوب» يتدخل

1686877_0
ا
Native
Teads
الخميس، 03-03-2022 11:20 ص
أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن المدير الفني لنادي "ليفربول" الإنجليزي، يورغن كلوب، يؤمن بضرورة تجديد عقد النجم محمد صلاح.
وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن كلوب يحاول مع إدارة ناديه الإنجليزي العمل على تجديد عقد محمد صلاح للبقاء في أنفيلد، بأي شكل وأي طريقة ممكنة.
وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أنه يفترض انتهاء عقد محمد صلاح، نجم الفريق، صيف العام المقبل 2023، وأن النادي يفترض، أيضا، أن يقوم بمحاولة التجديد، على الفور، من أجل العمل على إبقاء جناح الفريق في ناديه الإنجليزي.
يشار إلى أن محمد صلاح يشهد حالة فنية وبدنية رائعة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الكروية التي شارك فيها، حتى الآن، كما أنه يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، حتى الساعة، برصيد 19 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، دييغو غوتا، وهو زميله في ليفربول، الذي يأتي ثانيا برصيد 12 هدفا.
 

إقرأ ايضا

202201130518391839

الزمالك يتفاوض مع وكيلة «موسيماني» والأخير يعلق

images

بعد إعلان مالكه الروسي بيعه مضطرًا.. رجل أعمال مصري يشتري نادي تشيلسي

621f1d7c423604765003b373

شاهد.. لاعب تركي يرفض ارتداء تيشيرت «لا للحرب» ويبرر عدم تضامنه

أخبار متعلقة

2022_2_24_6_19_45_849-360x180

كلوب: لا يمكن لفريق الدفاع 90 دقيقة أمام «صلاح»

433896-958142241

3 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز إنجليزي في دوري أبطال أوروبا

1058780393_0_0_2301_1295_1920x0_80_0_0_decb4f31dc10f3df3bd895795f1f3709

محمد صلاح : أنا سعيد وأشعر بالفخر

1731037_0

الإعلان رسميًا عن موعد مباراة مصر والسنغال

image

بعد العودة من بطولة إفريقيا.. ليفربول يحسم التجديد لـ ماني ويصدم صلاح

620a0b354236040d3117dd46

أبوتريكة يكشف مفاجأة عن مفاوضات ليفربول مع صلاح