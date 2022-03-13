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نجم مانشستر يونايتد:

هل يختار «صلاح» أن يكون أسطورة ليفربول أم المال؟

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صلاح
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الأحد، 13-03-2022 01:06 م

سجل النجم  محمد صلاح مرة أخرى لليفربول ، في نهاية أسبوع عاد فيه الحديث عن مستقبله الغامض مع الفريق الإنجليزي إلى دائرة الضوء.
وسجل صلاح هدفه العشرين في الدوري الممتاز هذا الموسم من ركلة جزاء حيث واصل ليفربول الضغط على غريمه مانشستر سيتي بالفوز 2-0 على برايتون.
وفي حديثه على قناة بي تي سبورت الرياضية ، قال مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند إن الأمر متروك لصلاح ليقرر ما هو أكثر أهمية بالنسبة له.
وقال فرديناند: “الأمر متروك لمحمد صلاح. ماذا يريد؟ هل يريد أن يكون أسطورة مطلقة في ليفربول إلى الأبد ويبقى هناك ، أم أن الأمر يتعلق بالمال؟ سنكتشف في نهاية هذا الأمر”.
وقال المدرب يورغن كلوب الجمعة إن الأمر متروك لصلاح ، الذي سجل 153 هدفا في 238 مباراة مع النادي ، ليقرر ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا. إذن ، كيف يبدو المستقبل لصلاح وليفربول؟
تغلب ليفربول على برايتون ليتقدم بثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر. ويقول كلوب إن القرار يعود لصلاح بشأن العقد الجديد مع ليفربول. ما هو وضع المهاجم المصري؟ يستمر عقد صلاح حتى نهاية الموسم المقبل.
وتحدثت تقارير عن أن المحادثات بين اللاعب والنادي بشأن تجديد التعاقد قد انهارت ، ولن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد إلا إذا قدم ليفربول "عرضاً محسناً".
ومنذ انضمامه من نادي روما الإيطالي في يونيو 2017 ، ساعد صلاح "الريدز" على الفوز بالدوري الإنجليزي ، ودوري أبطال أوروبا ، وكأس الرابطة ، وكأس العالم للأندية ، وكأس السوبر الأوروبي.
واعترف كلوب يوم الجمعة أن النادي فعل كل ما في وسعه لإقناع المهاجم بالبقاء ، مضيفًا أنه "لا داعي للاندفاع" بشأن العقد الجديد وأن الوضع "جيد تمامًا" على الرغم من عدم إحراز تقدم.
بعد تعليقات كلوب ، قام وكيل صلاح رامي عباس عيسى بتغريدة تشمل العديد من الرموز التعبيرية الضاحكة ، دون إضافة مزيد من التعليقات.

 

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