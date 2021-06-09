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كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

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الأربعاء، 09-06-2021 02:42 م

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” شرطا واحدا للسماح لأى من الأهلى والترجي بحضور الجماهير خلال مباراتي الفريقين معا بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
ويلتقى الأهلى مع الترجي في تونس 19 يونيو المقبل فى رادس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة فى 26 يونيو من الشهر الجاري .
واشترط الكاف الحصول على الموافقة الحكومية من قبل الأهلى والترجي لحضور عدد محدد فى المباريات المقبلة بينهما ، ويرفض الكاف بشكل قاطع الموافقة على الحضور الجماهيري حال عدم الحصول على الموافقة الحكومية.
وكان الكاف قرر إقامة مباريات الدور قبل النهائي بدون ضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا إلا انه فتح الباب أمام الحضور الجماهيري من جديد حال موافقة الحكومات الخاصة بالأندية المشاركة .
وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز ، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .
 

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