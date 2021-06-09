كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

الأربعاء، 09-06-2021
02:42 م
وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف
” شرطا واحدا للسماح لأى من الأهلى
والترجي بحضور الجماهير
خلال مباراتي الفريقين معا بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
ويلتقى الأهلى مع الترجي في تونس 19 يونيو المقبل فى رادس فى ذهاب نصف
نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على أن يلعب الفريقان مباراة الإياب فى القاهرة فى 26
يونيو من الشهر الجاري .
واشترط الكاف
الحصول على الموافقة الحكومية من قبل الأهلى والترجي لحضور
عدد محدد فى المباريات المقبلة بينهما ، ويرفض الكاف
بشكل قاطع الموافقة على
الحضور الجماهير
ي حال عدم الحصول على الموافقة الحكومية.
وكان الكاف
قرر إقامة مباريات الدور قبل النهائي بدون ضور جماهير
ي بسبب
انتشار فيروس كورونا إلا انه فتح الباب أمام الحضور الجماهير
ي من جديد حال موافقة
الحكومات الخاصة بالأندية المشاركة .
وقرر الكاف
إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز ، على أن
يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .