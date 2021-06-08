موسيمانى يجهز هذا اللاعب لتعويض غياب أفشة أمام الترجي

أفشة

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قرر بيتسو موسميانى، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، منح الفرصة للنيجيري جونيور أجاي فى التشكيل الأساسي بديلا لمحمد مجدي قفشة نجم الفريق، والذى سيغيب عن مباراة الترجي التونسي التي ستقام 19 يونيو الجاري فى تونس ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب أمام نهضه بركان المغربي فى كأس السوبر الإفريقي.



وعلى الرغم من أن فرص مجدي أفشة لاعب الأهلي كبيرة للمشاركة في مباراة الترجي، إلا أن الجهاز الفني للفريق يستعد لتجهيز البديل للمشاركة بدلاً من أفشة حال عدم اكتمال جاهزية الأخير.



ويعاني أفشة من إصابة بجذع في الكاحل تعرض لها خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وأعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن حالة أفشة تتحسّن بشكل واضح، وأن فرص اللاعب في المشاركة في مباراة الترجي ستكون كبيرة.