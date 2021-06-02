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هل يشارك أفشة في مباراة الترجي؟.. طبيب الأهلي يكشف مفاجآت

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افشة
Native
الأربعاء، 02-06-2021 02:16 م

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، تطورات إصابة محمد مجدي قفشة نجم الفريق، وفرص لحاقه بمباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا.
وأكد محمد شوقي، في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن فرص لحاق قفشة بالمباراة كبيرة، مشددا على أن درجة استجابته العلاج ستتحدد في خلال أسبوع.
وقال إن محمد هاني نجم الفريق، فرصة صعبة في اللحاق بالمباراة، خاصة أن إصابته عبارة عن شد قوي وليس مجرد مزق.
وأضاف أن هاني من الممكن أن يلحق بمباراة الإياب.
وذكر أن نيدفيد أصبح جاهزا بنسبة ١٠٠٪ من قبل مباراة السوبر الأفريقي.
وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي، تعاقد على شراء أجهزة استشفائية للفريق الأول وستصل في أقرب وقت.اضافة اعلان
 

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