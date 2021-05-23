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بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي

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بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي

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الأحد، 23-05-2021 01:27 م

أعلنت اللجنة المنظمة حضور الجماهير في مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ومنافسه نهضة بركان المغربي.
ومن المقرر حضور الجماهير بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.
وخصصت قناة الكأس ستوديو تحليليا للقاء المقرر إقامته يوم الجمعة 28 مايو الساعة 09:00م بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة.
وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت الإجراءات الاحترازية قبل عودة الجماهير كالتالي :
يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق ، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 ، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة ، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.
يلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض .
لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات.
لا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل.
الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.
 

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