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قرار عاجل من كاف بشأن السوبر بين الأهلي ونهضة بركان

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كاف
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الأربعاء، 19-05-2021 03:35 م المصريون

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها 28 مايو الجارى على استاد حمد بن جاسم بالدوحة دون حضور جماهيري.
وجاء قرار الكاف بمنع الحضور الجماهيري فى مباراة الأهلى وبطل المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا وارتفاع معدل الإصابات من جديد .
ويأمل الكاف فى خروج مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان المغربي فى أفضل شكل ممكن ، وتكون مباراة قوية بين الفريقين تليق بسمعة ومكانة الكرة الإفريقية فى كل مكان .
وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.

 

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