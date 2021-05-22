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كاف يفاجئ نهضة بركان بقرار مُلزم قبل لقاء الأهلي

الكاف
الكاف
Native
السبت، 22-05-2021 07:28 م محمد فضل
أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف”، ألزم فريق نهضة بركان بالدخول في حجر صحي لمدة 3 أيام، قبل مواجهة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، يوم 28 مايو الجاري، في قطر.

وذكرت موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، أن الكاف أبلغ نادي نهضة بركان، بدخول الفريق في حجر صحي لمدة 3 أيام، قبل مواجهة الأهلي، حيث سيخضع لعزلة بالفندق، وسيتدرب على ملعب معزول.

وأوضحت الصحيفة، أن الكاف قرر أيضا إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”.
 

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