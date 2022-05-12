الجمعة 13 مايو 2022
توقيت مصر 04:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخب مصر

زيادة 5 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة أسعار هذه المنتجات

سائق توك توك يستولي على 2 مليار جنيه ويتسبب في وفاة لواءين بالشرطة

هل يجوز الترحم على شيرين أبوعاقلة؟.. أستاذ بالأزهر يحسم الجدل

قتلها ثم شارك في جنازتها فحدثت الصدمة أثناء دفنها

مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

ADS
 

كاف يستجيب لطلب اتحاد الكرة بشأن مباراة منتخب مصر

1709261_0
ا
Native
Teads
الخميس، 12-05-2022 04:11 م

استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لطلب نظيره المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا.
ويلتقي منتخب مصر مع غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية لمباريات المجموعة الرابعة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023.
وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن الاتحاد الإفريقي استجاب لطلبه بتعديل موعد مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا، لتصبح المواعيد الجديدة يومي 5 و9 يونيو المقبل، بدلاً من 2 و6 من الشهر ذاته.
وكان اتحاد الكرة المصري تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لتأجيل موعد المباراتين، بعدما كشف "كاف" عن موعد المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تقام 30 مايو الجاري بالمغرب.
ويقترب الأهلي المصري من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي.
 

إقرأ ايضا

865

مبلغ خيالي.. على كم حصل ميسي مقابل تعيينه سفيرًا للسعودية؟

10

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

7585031391625173729

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

أخبار متعلقة

image

«ماني» يتخطى «صلاح» و «دروجبا» في دوري أبطال أوروبا

AAWhNs8

كاف يقرر إيقاف حكم مباراة الأهلي والرجاء بسبب خطأ ضربة الجزاء

98-153148-guardiola-salah-mancity-liverpool_700x400

مدرب مانشستر سيتي يسخر من صلاح.. ماذا قال؟

20220427_1651064647-914

اعتمد النتيجة.. «فيفا» يحسم قراره ويفرض عقوبات على السنغال

image

مسؤول سابق بالـ«كاف»: مباراة مصر والسنغال لن تُعاد لهذا السبب

image

محمد صلاح ضمن قائمة المنافسين على الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيبه