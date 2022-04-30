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مدرب مانشستر سيتي يسخر من صلاح.. ماذا قال؟

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السبت، 30-04-2022 11:08 ص
علق مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على فوز الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.
وكان محمد صلاح قد حقق جائزة لاعب العام في إنجلترا للمرة الثانية في مسيرته، خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم .
وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، قال غوارديولا: "تهانينا لصلاح".
لكنه أكمل بنوع من السخرية وفقا لسكاي نيوز عربية: "يورغن (كلوب) قال إن لديهم أفضل حارس مرمى وثاني أفضل حارس مرمى في العالم، وأفضل لاعب وسط وأفضل لاعب وسط دفاعي وأفضل مهاجم في العالم، لذا من الطبيعي أن يحققوا جميع الألقاب".
وسأل أحد الصحفيين بيب غوارديولا حول شعور نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، بعدم فوزه بالجائزة، ليرد غواريدولا: "دي بروين حققها بالسابق. تهانينا لصلاح".
ويعتبر البلجيكي دي بروين أبرز منافس لصلاح في سباق أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفضل المستوى المذهل الذي قدمه مع فريقه.
 ويشهد الموسم منافسة "شرسة" بين ليفربول ومانشستر سيتي، على جميع الجبهات المحلية والأوروبية.
 

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