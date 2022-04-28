اعتمد النتيجة.. «فيفا» يحسم قراره ويفرض عقوبات على السنغال

الخميس، 28-04-2022
11:59 ص
حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا
" قراره بشأن إعادة مباراة مصر
والسنغال
، بعد التحقيق في الشكاوى التي قدمها الاتحاد المصر
ي لكرة القدم، بسبب التجاوزات السنغال
ية خلال وقبل وبعد المباراة مع المنتخب.
وأكد عضو بلجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا
” - رفض ذكر اسمه - أن لجنة الانضباط اعتمدت نتيجة مباراة مصر
والسنغال
التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022.
وقال عضو انضباط الفيفا
، - حسب صدى البلد-، إنه تم اعتماد نتيجة مباراة الإياب بين مصر
والسنغال
وتأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم 2022.
وأضاف، أن لجنة الانضباط استقرت أيضا على حرمان منتخب السنغال
من جماهيره من 3 إلى 5 مباريات، مع توقيع عقوبة مالية على الاتحاد السنغال
ي، بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي وقعت في لقاء الإياب.
يذكر أن اتحاد الكرة المصر
ي برئاسة جمال علام، تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا
”، طالب فيه بتأهل منتخب مصر
إلى كأس العالم على حساب السنغال
، بسبب أحداث الشغب التي وقعت قبل وأثناء وبعد لقاء العودة.
واستند اتحاد الكرة في شكواه للفيفا
، على محاولة شخص سنغالي الاعتداء على محمد صلاح
قائد منتخب مصر
داخل فندق الإقامة، وتعطيل الجانب السنغال
ي وصول حافلة المنتخب الوطني إلى ملعلب “ديامنياديو” الذي احتضن لقاء العودة، وعدم حصول منتخب مصر
على الوقت الكافي للقيام بعملية الإحماء.
كما تضمنت الشكوى، تشويش الجماهير السنغال
ية على النشيد الوطني لمنتخب مصر
قبل انطلاق المباراة ورفع لافتات عنصرية ضد محمد صلاح
، وإلقاء زجاجات مياه على أرضية الملعب تسببت في سقوط محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة في الشوط الأول، وتسليط أشعة الليزر على وجوه منتخب مصر
أثناء تنفيذ ركلات الترجيح للتأثير على تركيزهم مما تسبب في إهدار 3 ركلات من أصل 4، والاعتداء على محمد صلاح
عقب نهاية المباراة.