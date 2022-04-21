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محمد صلاح ضمن قائمة المنافسين على الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيبه

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محمد صلاح ضمن قائمة المنافسين على الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيبه

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صلاح
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الخميس، 21-04-2022 12:25 م


ينافس النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى على ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي بعد أن عاد  للتسجيل مجدداً في لقاءات منتصف الأسبوع.
فيما واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ صدارته للترتيب بعدما غابت مباريات الدوري الألماني، فيما أهدر الفرنسي كريم بنزيما ضربتي جزاء لتضيق الخناق على الصدارة.
ويمتلك روبرت ليفاندوفسكي متصدر هدافي الدوري الألماني 64 نقطة من 32 هدفا فى الصدارة متقدما على الثنائي الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر هدافي الدوري الإيطالي والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد متصدر هدافي الدوري الإسباني اللذين يحتلان المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 25 هدفا.
وأهدر الفرنسي كريم بنزيما ضربتي جزاء خلال لقاء ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني ليفوت فرصة الضغط على المتصدر ليفاندوفسكي وتقليص الفارق إلى 5 أهداف.
فيما يأتي الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 23 هدفا.
وصعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للمركز الرابع بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على مانشستر يونايتد 4-0 ويشاركه نفس المركز الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان متصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الذي سجل هدفا في فوز فريقه على أنجيه، ورفع الثنائي رصيدهما إلى 44 نقطة من 22 هدفا.
ولا تزال هناك 4 جولات في الدوري الألماني و5 جولات في الدوري الإسباني و6 جولات فى الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي لحسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

وجاء ترتيب هدافى الدوريات الخمسة الكبرى كتالى:
البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 64 نقطة – 32 هدفا.
الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) و الإيطالي تشيرو إيموبيلي ( لاتسيو ) 50 نقطة – 25 هدفا.
الصربي دوشان فلاهوفيتش ( فيورنتينا / يوفنتوس ) : 46 نقطة – 23 هدفا
المصري محمد صلاح ( ليفربول ) و الفرنسي كيليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) : 44 نقطة – 22 هدفا
التشيكي باتريك ستشيك ( باير ليفركوزن ): 40 نقطة 20 هدفا
الفرنسي وسام بن يدر ( موناكو ) : 38 نقطة 19 هدفا.
طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبى
بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب فى 2.
أما بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب فى 1.5.
وفى باقى الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوى عدد النقاط.
 

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