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مسؤول سابق بالـ«كاف»: مباراة مصر والسنغال لن تُعاد لهذا السبب

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الخميس، 21-04-2022 01:37 م

أكد عبدالمنعم شطة نجم الأهلي الأسبق ومسؤول الاتحاد الإفريقي “ كاف ” السابق إن مباراة مصر والسنغال لن تعاد كما يردد البعض في الوقت الحالي .
وقال شطة إن مباراة مصر والسنغال لن تعاد ، مشيرا إلى ان تقرير حكم المباراة هو الوحيد الذي يمكن إعادة المباراة من خلاله موضحا أن الفيفا اعتمد تقرير الحكم ونتيجة اللقاء والمباراة لن تعاد .
وتحسم لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” موقف إعادة مباراة مصر والسنغال في الجولة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.
وكان اتحاد الكرة تقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا وطالب إعادة مباراة المنتخب أمام السنغال نظرا للأحداث التي شهدتها المباراة والتطاول على البعثة المصرية في داكار .
وتعرض منتخب مصر داخل الملعب وخارجه لمضايقات أثرت على اللاعبين والبعثة بالكامل، مما ترتب عليه مزيد من الخوف والقلق لدى اللاعبين الذين تأكدوا من عدم خروجهم سالمين من ملعب المباراة إذا فازوا باللقاء.
 

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