كارتيرون يكشف مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي

الأربعاء، 16-06-2021
08:56 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون
- المدير الفني للزمالك - عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص فرجاني ساسي
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وقال في تصريحات لقناة ناديه: فرجاني ساسي
وقع لنادي آخر منذ فترة وأعتقد أنه لن يعود إلى القاهرة الفترة المقبلة.
وأضاف: لم يكن أمام فرجاني خيار آخر .. لو كان الدوري المصر
ي ينتهي في موعد طبيعي مثل كل الدوريات لما اضطر فرجاني للرحيل بهذه الطريقة لكن لو انتظر لنهاية الموسم مع الزمالك
لن يجد نادي يوقع له وبخاصة في ظل غلق القيد في العديد من الدوريات لذلك رحل الآن ليبدأ رحلة العداد مع فريقه الجديد.