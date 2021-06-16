الأربعاء 16 يونيو 2021
توقيت مصر 09:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإمام الأكبر يطالب بمكافحة «عنف الفقر» ضد المرأة والطفل والرجل

وقف برنامج ريهام سعيد بشكل نهائي.. ما علاقة فيديو "غرفة النوم"؟

بث مباشر.. شاهد كلاسيكو اليورو ومباراة كبيرة بين فرنسا والمانيا

وصول الفيروس الهندي لأول دولة خليجية

سامح شكري: إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة

بالصور.. صعيدية تغرز مفكًا في رأس رجل ألحّ عليها للزواج منها

تفاصيل ما دار بين الشيخ محمد حسين يعقوب والمحكمة وهذا ما قررته

شوبير ينهار أثناء دفن شقيقه

الرئيس يدعو أمير قطر لزيارة مصر

تنفيذ حكم القتل في السعودي مصطفى آل درويش لخروجه على ولي الأمر

ADS
 

كارتيرون يكشف مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
كارتيرون يكشف مفاجأة مدوية عن فرجاني ساسي
Native
الأربعاء، 16-06-2021 08:56 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون - المدير الفني للزمالك - عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص فرجاني ساسي.

وقال في تصريحات لقناة ناديه: فرجاني ساسي وقع لنادي آخر منذ فترة وأعتقد أنه لن يعود إلى القاهرة الفترة المقبلة.

وأضاف: لم يكن أمام فرجاني خيار آخر .. لو كان الدوري المصري ينتهي في موعد طبيعي مثل كل الدوريات لما اضطر فرجاني للرحيل بهذه الطريقة لكن لو انتظر لنهاية الموسم مع الزمالك لن يجد نادي يوقع له وبخاصة في ظل غلق القيد في العديد من الدوريات لذلك رحل الآن ليبدأ رحلة العداد مع فريقه الجديد.
 

إقرأ ايضا

موسيماني

موسيماني يفاجيء الترجي بلاعب غير متوقع في تشكيل الأهلي

بيراميدز

بعد عرضه على النادي .. بيراميدز يعتذر عن شراء نجم الأهلي: مش مناسب لينا

الخطيب

الخطيب يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي بعد خطئه الكبير أمام شاشات التلفزيون

أخبار متعلقة

كارتيرون

كارتيرون يتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي التونسي

مرتضى منصور

مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع ساسي قبل الرحيل: أمير ابني هيقولكم أخبار مهمة

شوبير

شوبير: حاسس إني لو عديت على نادي الزمالك هلاقيه مقفول .. والله عيب اللي بيحصل

.

بعد رحيل فرجاني ساسي .. بن شرقي يفاجيء الزمالك بطلب صادم

فرجاني ساسي

بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي .. جمعة: ياريت الزمالك يرجع الحلق للست الغلبانة اللي اتبرعت بيه

فرجاني ساسي

بعد تعثر تجديده مع الزمالك .. تدوينة غريبة من فرجاني ساسي تثير حيرة جماهير الأبيض