بعد تعثر تجديده مع الزمالك .. تدوينة غريبة من فرجاني ساسي تثير حيرة جماهير الأبيض

السبت، 05-06-2021
07:12 ص
أحمد عادل شعبان
على الرغم من اشتعال أزمة تجديد التونسي فرجاني ساسي
مع الزمالك
إلا أن اللاعب كان له رأي آخر حيث أثار الجدل عبر حسابه بانستجرام بطريقة غير متوقعة.
ونشر ساسي صورة لطه ياسين الخنيسي
بعد إيقافه من الكاف بسبب تناول المنشطات وعلق عليها قائلا: اللهم لا شماتة.
وأُثارت هذه التدوينة جدلا بين جماهير الزمالك
حول ما يقصده ساسي ، وما زاد الحيرة أنه كتب بخط صغير بجانب صورة الخنيسي
جملة بعنوان (تشجع يا أخي ) ما يبين أنه يدعم الخنيسي
بكلماته ولا يقصد الفرحة بما حدث له.
وفسر أحد الجماهير ما حدث قائلا: ربما يقصد ساسي أنه يشمت في الترجي بسبب اتفاهم مع المولودية على إقصاء الزمالك
لكنه في نفس الوقت يدعم زميله الخنيسي
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