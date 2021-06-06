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بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي .. جمعة: ياريت الزمالك يرجع الحلق للست الغلبانة اللي اتبرعت بيه

فرجاني ساسي
بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي .. جمعة: ياريت الزمالك يرجع الحلق للست الغلبانة اللي اتبرعت بيه
Native
الأحد، 06-06-2021 07:52 ص أحمد عادل شعبان
تهكم الإعلامي شريف جمعة على أنباء رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك وتوقيعه لنادي آخر.

وقال في تغريدة عبر تويتر: أتمنى من جماهير النادي الأهلي خاصة وجماهير مصر عامةً عدم السخرية من اللي عمله ساسي مع الزمالك ومسؤوليه وجماهيره كفاية اللي همَ فيه .

وأضاف: كما أتمنى من نادي الزمالك بعد اللي عمله ساسي معاهم يرجعوا الحلق للست الغلبانة طالما مجددوش لساسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكانت إحدى السيدات العاشقات لنادي الزمالك ذهبت للنادي وعرضت التبرع بقرطها من أجل التجديد لساسي لكن إدارة النادي رفضت استلام أي شيء منها.
 

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