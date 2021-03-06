قنوات مفتوحة تعلن بث مبارتي الأهلي والزمالك اليوم.. تعرف عليها

السبت، 06-03-2021
02:00 م
محمد فضل
أعلنت قنوات مفتوحة، بث مبارتي الأهلي مع فيتا كلوب
الكونغولي، والزمالك
مع الترجي التونسي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من
دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على الرغم من بثهما حصريًا عبر قنوات "بي
إن سبورتس".
ويمكن لجماهير القطبين مشاهدة المباراة
ين اليوم عبر قناتين
مفتوحتين، حيث أعلنت قناة مكسبي نقل مباراة الزمالك
والترجي، المقرر إقامتها في الساعة
السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والأهلي وفيتا كلوب في تمام التاسعة ليلًا.
تردد مكسبي على قمر نايل سات: 11411 بمعدل ترميز 27500 ومعدل
تصحيح 4/3.
كما يمكن متابعة مباراة
ي الزمالك
والأهلي عبر أون تايم سبورت
على التردد الأرضي UHF 32.