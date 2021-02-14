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كاف يعلن موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
 
الأحد، 14-02-2021 05:02 م المصريون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى المقرر إقامتها فى الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والمريخ السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وسيتم إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة.
على الجانب الآخر، أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق، عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام.
وأضاف طبيب الأهلي: "اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية"، موضحا أن اللاعب يبدأ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
 

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