قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي والمريخ

الإثنين، 15-02-2021
01:33 م
المصريون
يخوض
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة
ه أمام المريخ
السوداني، مساء غد
الثلاثاء باستاد القاهرة، فى الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري
أبطال أفريقيا.
ومن
المقرر أن تنطلق أحداث مباراة
الأهلى والمريخ
السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء
الثلاثاء المقبل، وسيتم إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة بجانب إذاعتها
عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " .
وعلى
الجانب الأخر ، توصلت إدارة النادي الأهلي إلي إتفاق نهائي مع الثنائي علي معلول وعمرو
السولية على تمديد عقديهما مع الفريق لفترة جديدة خلال تواجد البعثة الحمراء في الدوحة
للمشاركة في مونديال العالم للاندية، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع الثنائي كل منهما
علي حده لتوقيع العقدين عقب مواجهة المريخ
السوداني في أولي مباريات الفريق بدوري المجموعات
بدوري أبطال أفريقيا.