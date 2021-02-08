بماذا وصف بايرن ميونخ مباراته مع الأهلي قبل ساعات من انطلاقها؟

الإثنين، 08-02-2021
01:42 م
المصريون
نشرت الصفحة الرسمية لبطل أوروبا بايرن ميونخ
، منشور عبر الحساب الرسمي على
موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة
في الثامنة من مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.
ووصف بطل أوروبا لقائه المرتقب مع النادي الأهلي بالمعركة، وكتبت الصفحة :«الأسطول
البافارى جاهز للمعركة».
وكشفت صحفية بيلد الألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ فى مباراة
ه المرتقبة
أمام الأهلى والمقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى
من منافسات كأس العالم للأندية .
وقال الصحيفة الألمانية إن فليك المدير الفنى استقر على تشكيل قوى لخوض
مباراة
اليوم رافضا فكرة الاستعانة بأى لاعب بديل بها فى ظل الأهمية الكبيرة لها .
وقالت الصحيفة إن البايرن سيدخل مباراة
الأهلى بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : مانويل نوير
خط الدفاع : بافارد وبواتينج وألبا وديفيد .
خط الوسط : ماسولا وكوميتكش وكومان .
خط الهجوم : جانبري ومولر وليفاندوفسكى .