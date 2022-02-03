أبوجبل يقود المنتخب لنهائي إفريقيا.. و«صلاح» يستعد لمواجهة «ماني»

الخميس، 03-02-2022
04:01 م
تصدى الحارس محمد أبو جبل لركلتين ترجيحيتين ليقود مصر
للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على حساب الكاميرون
صاحبة الضيافة اليوم الخميس لتصارع السنغال على اللقب.
وخاضت مصر
، البطلة سبع مرات وهو رقم قياسي، وقتا إضافيا للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف في مباراة مغلقة وقليلة الفرص في ياوندي.
وكانت أبرز فرصة للكاميرون ضربة رأس مايكل نجادو نجادجي ارتدت من القائم في الشوط الأول بينما أهدر محمد صلاح انفرادا بالحارس أندريه أونانا في بداية الشوط الثاني.