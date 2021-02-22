قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وسيمبا

الإثنين، 22-02-2021
02:13 م
المصريون
أعلنت قناة مفتوحة على نايل سات، بث مباراة
الأهلي
وسيمبا
التنزاني، والمقرر إذاعتها غد الثلاثاء ، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، فى
الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
حيث أعلنت قناة مكسبى المفتوحة على النايل سات إذاعة مباراة
الأهلى وسيمبا
التنزانى والمقرر إقامتها غدا فى تنزانيا
عبر شاشتها المفتوحة ، رغم
امتلاك بي إن سبورت القطرية كافة حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور
المجموعات بشكل حصري .
كما أعلنت قناة مكسبي إذاعة مباراة الزمالك وتونجيب السنغالى
المقرر إقامتها غدا حتى الآن .
وعلى الجانب الأخر ، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الاهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم
الاثنين، على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا
، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق
غدا أمام فريق سيمبا
.