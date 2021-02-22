الإثنين 22 فبراير 2021
توقيت مصر 17:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«الشرق» السعودية: إصابة عمر البشير بـ«كورونا» داخل السجن

استمرار حجزه بالمستشفى.. كورونا يلتهم جزء كبير من رئة وائل الإبراشي

المالية : ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة الأرثوذكسية

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وسيمبا

الملك سلمان يصدر أمرًا عاجلًا بخصوص عودة الدراسة

أمطار ورياح رعدية.. موجة طقس جديدة تضرب مصر

تزوج سرًا وأعدم كاتبه واغتيال لنجله.. لهذا لُقب بـ أبو جعفر المنصور

وقف برنامج مي حلمي بسبب «ساسي» وإجبارها على الاعتذار للزمالك

السعودية تعلن فتح الباب أمام النساء للانضمام للجيش

«مرقة الدجاج تسبب السرطان».. هاني الناظر يرد على أشهر 18 شائعة

ADS
 

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وسيمبا

100-111818-4-players-threatened-leave-al-ahly_700x400
الاهلي
 
الإثنين، 22-02-2021 02:13 م المصريون

أعلنت قناة مفتوحة على نايل سات، بث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والمقرر إذاعتها غد الثلاثاء ، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .
حيث أعلنت قناة مكسبى المفتوحة على النايل سات إذاعة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى والمقرر إقامتها غدا فى تنزانيا عبر شاشتها المفتوحة ، رغم امتلاك بي إن سبورت القطرية كافة حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا بداية من دور المجموعات بشكل حصري .
كما أعلنت قناة مكسبي إذاعة مباراة الزمالك وتونجيب السنغالى المقرر إقامتها غدا حتى الآن .
وعلى الجانب الأخر ، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي  مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين، على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق غدا أمام فريق سيمبا.


 

إقرأ ايضا

رونالدو وضديقته

أزمة تواجه رونالدو بسبب صور صديقته العارية

محمد صلاح

نجم الزمالك: محمد صلاح بيجري بالكورة وخلاص لحد ما يخبط في الإعلانات

ميدو

ميدو: طارق حامد يبقى راجل (.......) لو مفعلش هذا الأمر مع إدارة الزمالك

أخبار متعلقة

resize

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني

الدماطى

«الدماطي» رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

أبو تريكة

تصريح ناري لـ أبو تريكة بعد منعه من زيارة بعثة الأهلي في الدوحة

فريق الأهلي

أسطورة بايرن ميونيخ: أعرف أن الأهلي فريق كبير جدًا .. وأخشى مفاجآته مع البافاري

أبو تريكة

الأهلي يحرج أبو تريكة: ممنوع تيجي تقابل الفريق في الدوحة

202012280553225322

«موسيماني» يستعين بـ«أبوتريكة» للرد على رضا عبدالعال