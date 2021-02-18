«الدماطي» رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

الخميس، 18-02-2021
01:52 م
أمير سعد
كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الدماطي
عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة فريق الكرة الأول
التي تسافر إلى تنزانيا
غدا استعدادًا لملاقاة فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في
الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وتسافر البعثة الحمراء بطائرة خاصة
بناء على رغبة من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني والذي أكد أهمية تفادي إرهاق
اللاعبين ومنعهم من الاختلاط في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي
الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس بعدما حقق فوزًا ساحقا أمام ضيفه
المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل علي ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى
أحرزها كل من محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا ووالتر بواليا وجاءت جميعها
في الشوط الثاني ليعتلي الفريق الأحمر صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متفوقا
علي سيمبا بفارق الأهداف.