بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني

الأحد، 21-02-2021
04:06 م
المصريون
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف
"، السماح
لحضور الجماهير
مباراة سيمبا
التنزاني أمام الأهلي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل،
في إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وتلقى الكاف
إخطارا رسميا من قبل الاتحاد التنزاني يؤكد فيه
رغبته في إقامة مباراة سيمبا
أمام الأهلي بحضور جماهير
ي، خاصةً في ظل خلو تنزانيا من
إصابات كورونا بشكل تام.
وبالفعل وافق الكاف
على حضور الجماهير
لمباراة سيمبا
التنزاني
أمام الأهلي ولكنه اشترط حضور سعة 50 % من الجماهير
فقط داخل الملعب، مع تأكيد على
إمكانية إلغاء قرار حضور الجماهير
حال ظهور إصابات كورونا في تنزانيا خلال الساعات
المقبلة .
ومن المقرر أن يحضر 30 ألف مشجع في المباراة، وهي نصف سعة
استاد المباراة، والذي يتسع لـ 60 ألف مشجع.