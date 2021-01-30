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«موسيماني» يستعين بـ«أبوتريكة» للرد على رضا عبدالعال

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موسيماني
 
السبت، 30-01-2021 03:03 م المصريون

خرج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن صمته، ورد على هجوم رضا عبد العال مدرب فريق طنطا السابق، بعد أن قال الأخير أن مدرب "الأحمر" صاحب إمكانيات محدودة، ولو درب في القسم الثاني سيرحل بعد أول مباراة.
وقال موسيماني في تصريحات أبرزها موقع " the south african" ردا على  تصريحات رضا عبد العال:" لا يجب التركيز على مثل هذه الأمور، خاصة إذا كنت تريد أن تكون مدربا للأهلي أو صن داونز".
وتابع:" اللاعبون السابقون يتحدثون بشكل مستمر، وعلينا تقبل ذلك واحترام مساهمتهم في كرة القدم".
وأشار:" بعض الأساطير المصرية تحدثوا عني بشكل جيد مثل أحمد حسام ميدو، أيضا وائل جمعة قال لي " بيتسو أنت لا تصدق، أبو تريكة تحدث عني أيضا بشكل جيد".
واختتم موسيماني:" الضغوطات موجودة دائما، وعليك أن تنجح رغم الانتقادات الموجهة".
 

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