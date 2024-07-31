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قرار مفاجئ من كولر بشأن "أفشة"

قرار مفاجئ من كولر بشأن "أفشة"

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الأربعاء، 31-07-2024 10:25 ص

 

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماع مع اللاعب محمد مجدي أفشة نجم المارد الأحمر، بعدما بدر منه في مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

 

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوز كبير على نظيره سيراميكا كليوباترا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت المباراة، تغيير محمد مجدي أفشة بعد قرار من كولر، إلا أن اللاعب أظهر غضبه الشديد من ذلك التبديل، وكان قد تبين على ملامح وجهه، بعدما ألتقطته الكاميرات بعد خروجه من المباراة.

 

سر غضب أفشة

وقال الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري:" محمد مجدي أفشة كان خارج من الملعب أثناء مباراة سيراميكا كليوباترا زعلان، ولكنه لم يفتعل أي موقف يبين ذلك ولا افتعل أزمة، وهذا ما أعجبني، وأفشة لاعب طيب".

 

وتابع: "أنا أتوقع أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسي كولر، سيراعي ذلك الموقف، ولن يصدر أي قرار ضد اللاعب قبل مواجهة البنك الأهلي، لأن أفشة خرج في هدوء ولم يبين غضبه في أي موقف".

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