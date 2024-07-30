



اعترض محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، باستبداله، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبدال «أفشة» في الدقيقة 71 من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث شارك بدلا منه حسين الشحات.

واعترض اللاعب بشكل غير لائق على المدير الفني السويسري أثناء ذهابه لدكة بدلاء الفريق الأحمر، وحاول محمود كهربا، مهاجم الفريق الأحمر احتواء غضب اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبات على اللاعب من قبل خالد بيبو، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وفقًا للائحة.

كان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"> ">حصريًا🔥🔥 لحظة خروج أفشة حزينًا بسبب التغيير وكهربا يحاول احتواء غضبه 🦅🔴<a href="https://twitter.com/hashtag/ONTime_Sports?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ONTime_Sports pic.twitter.com/XKCwRyUOnG