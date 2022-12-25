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كاميرا مراقبة توثق كيف انهار مدرج ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالجماهير

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جماهير الاتحاد
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الأحد، 25-12-2022 10:02 ص

 

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، اللحظات الأخيرة قبل انهيار مدرج ملعب مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري في كأس السوبر لكرة السلة، فوق الجماهير.

 

وأظهر مقطع الفيديو، لحظات تشجيع الجماهير لفريقهم ، قبل سقوط سور مدرج صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، خلال كأس السوبر لكرة السلة ، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الجماهير ، بينما أسرع آخرون لنجدتهم .

 

وأعلنت وزارة الصحة، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، إلى موقع انهيار المدرج، بعد إصابة 27 شخصاً ما بين كسور ونزيف بحسب البيان الأول للوزارة.
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