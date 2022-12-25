4 من نجوم الأهلي يرحلون عن الفريق بعد أيام

كتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "حسين الشحات - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم“ لاعبو النادي الأهلي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي ناد خلال انتقالات يناير القادم”.

ويعد محمد هاني أبرز اللاعبين والمطالب النادي الأهلي بتجديد التعاقد معه او جلب صفقة جديدة في مركزه خصوصا بعد اصابة أكرم توفيق للمرة الثانية بالرباط الصليبي وسيغيب حتي نهاية الموسم .

وقد يفتح النادي الأهلي خط المفاوضات مع الرباعي حسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة لاستمرارهم مع الفريق الاول خلال الفترة المقبلة.

ومازال الأهلي يفكر في الحصول علي بديل لـ رامي ربيعة خصوصا بعد معاناته من الإصابات بشكل متكرر وغيابه عن المباريات بينما سيتم الاتجاه لرؤية كولر حول تجديد عقد حسين الشحات .

ويلتقى فى السابعة مساء اليوم الأهلي مع سموحة باستاد السلام الأهلي we ضمن فعاليات الأسبوع التاسع لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة كولر لمواصلة سجل الانتصارات بعد الفوز علي فاركو المباراة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف .

بينما يحاول فريق سموحة تحت قيادة طارق العشري للعودة الي طريق الانتصارات حيث كان آخر فوز أمام أسوان منذ ثلاث مباريات.